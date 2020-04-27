«Зенит» оказал материальную поддержку больницам Санкт-Петербурга

«Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» продолжил оказывать финансовую поддержку медицинским учреждениям Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт клуба. Помощь будет оказана ГБУЗ «Городская Покровская больница» и ГБУЗ «Городская Александровская больница». Она будет направлена на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего медперсонала.

В качестве безвозмездной помощи больницам будут переданы 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров.

Партнером и координатором в реализации благотворительной акции выступил Фонд профилактики рака «Не напрасно».

— Невозможно не заметить, насколько остро стоит вопрос обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, в том числе из-за дефицита и ажиотажного спроса на них, — сказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев. — Нехватка основных расходных материалов сказывается и на больницах, по причине чего персонал медицинских учреждений подвергается большой опасности при работе с пациентами. Принимая это во внимание, тренерский штаб, игроки и руководство клуба вновь выступили с инициативой выделить личные средства на закупку защитной экипировки, чтобы обеспечить безопасность персонала еще двух больниц Петербурга. Это наша первостепенная задача — защита тех, кто сегодня находится на передовой в круглосуточной борьбе за наши жизни и здоровье.