"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче молодежных команд

"Зенит" в гостях выиграл у "Локомотива" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России.

В составе победителей отличились Максим Бачинский и Максим Левин. У "Локо" единственный гол забил Николай Титков.Обе команды имеют по 39 очков и делят пятые-шестые места

Молодежное первенство России

22-й тур

"Локомотив - мол." (Москва) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:1)

Голы: Титков, 22 (1:0). Бачинский, 42 (1:1). Левин, 82 (1:2).

Судья: Захаров.

6 апреля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".