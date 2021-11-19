«Зенит» — «Нижний Новгород»: Кукуян отменил пенальти в ворота нижегородцев после подсказки ВАР
Главный арбитр встречи 15-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» Павел Кукуян отменил пенальти в ворота нижегородцев после подсказки ВАР.
Изначально он зафиксировал нарушение в штрафной площади со стороны Ивана Миладиновича на Александре Ерохине. Пенальти готовился исполнить Артем Дзюба, но арбитр взял паузу и после подсказки ВАР поменял свое решение.
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