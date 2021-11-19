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Хет-трик Дзюбы принес «Зениту» крупную победу над «Нижним Новгородом»

20:55
19 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Нижний Новгород» — 5:1. Фото ФК «Зенит»
19 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Нижний Новгород» — 5:1. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» одержал крупную победу в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России над «Нижним Новгородом». Питерцы на своем поле разгромили соперника со счетом 5:1.

Хет-трик в этой встрече оформил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он довел лицевой счет в этом сезоне до 10 мячей и занимает второе место в списке бомбардиров.

Еще один по мячу в составе «Зенита» забили нападающий Малком и защитник Дмитрий Чистяков.

У гостей единственный мяч на счету защитника Алексея Козлова.

Отметим, что «Нижний» играл с конца первого тайма в меньшинстве: красную карточку получил хавбек Петрюс Бумаль.

«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга стала победителем первого круга чемпионата России.

«Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд. Команда идет на 13-й строчке с 14 очками.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 59 (4:1), Чистяков, 87 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 73 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Шарипов, 72) Козлов (Пенчиков, 73) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 77) Косарев (Масоэро, 47) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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