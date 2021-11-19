Хет-трик Дзюбы принес «Зениту» крупную победу над «Нижним Новгородом»
«Зенит» одержал крупную победу в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России над «Нижним Новгородом». Питерцы на своем поле разгромили соперника со счетом 5:1.
Хет-трик в этой встрече оформил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он довел лицевой счет в этом сезоне до 10 мячей и занимает второе место в списке бомбардиров.
Еще один по мячу в составе «Зенита» забили нападающий Малком и защитник Дмитрий Чистяков.
У гостей единственный мяч на счету защитника Алексея Козлова.
Отметим, что «Нижний» играл с конца первого тайма в меньшинстве: красную карточку получил хавбек Петрюс Бумаль.
«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга стала победителем первого круга чемпионата России.
«Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд. Команда идет на 13-й строчке с 14 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю