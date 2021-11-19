Хет-трик Дзюбы принес «Зениту» крупную победу над «Нижним Новгородом»

«Зенит» одержал крупную победу в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России над «Нижним Новгородом». Питерцы на своем поле разгромили соперника со счетом 5:1.

Хет-трик в этой встрече оформил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он довел лицевой счет в этом сезоне до 10 мячей и занимает второе место в списке бомбардиров.

Еще один по мячу в составе «Зенита» забили нападающий Малком и защитник Дмитрий Чистяков.

У гостей единственный мяч на счету защитника Алексея Козлова.

Отметим, что «Нижний» играл с конца первого тайма в меньшинстве: красную карточку получил хавбек Петрюс Бумаль.

«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга стала победителем первого круга чемпионата России.

«Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд. Команда идет на 13-й строчке с 14 очками.