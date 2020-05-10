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«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по Азмуну

23:15
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сердар Азмун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в «Наполи».

Ранее сообщалось об интересе неаполитанского клуба к 25-летнему иранцу.

— Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведем, — приводит слова Медведева ТАСС. — Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота — доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет.

В текущем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8440937

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