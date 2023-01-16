«Зенит» не рассматривает возможность переговоров по продаже бразильца Клаудиньо

Руководство «Зенита» не планирует вести переговоры по трансферу бразильского полузащитника Клаудиньо.

«В настоящее время мы не рассматриваем [такую возможность]», - приводит ТАСС слова генерального директора клуба Александра Медведева.

Сегодня, 16 января, портал Daily Mercato сообщил о том, что в приобретении Клаудиньо заинтересован французский «Марсель».

25-летний футболист выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за петербуржский клуб, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.