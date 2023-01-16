«Зенит» не рассматривает возможность переговоров по продаже бразильца Клаудиньо
Руководство «Зенита» не планирует вести переговоры по трансферу бразильского полузащитника Клаудиньо.
«В настоящее время мы не рассматриваем [такую возможность]», - приводит ТАСС слова генерального директора клуба Александра Медведева.
Сегодня, 16 января, портал Daily Mercato сообщил о том, что в приобретении Клаудиньо заинтересован французский «Марсель».
25-летний футболист выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за петербуржский клуб, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.
Источник: https://tass.ru/sport/16811379
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