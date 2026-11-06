«Зенит» может довести победную серию в РПЛ до семи матчей

Команда Сергея Семака проведет встречу с «Ростовом» после шести побед подряд в чемпионате России.

Шестой подряд успех петербуржцы оформили 2 ноября, разгромив в Самаре «Крылья Советов» со счетом 3:0. Александр Соболев забил два мяча, еще один гол на счету Артема Карпукаса. После этой игры «Зенит» набрал 30 очков и вернулся на первое место в таблице.

Седьмой матч победной серии может состояться 8 ноября. «Зенит» примет «Ростов», начало встречи — в 18.30 мск. При победе команда Семака наберет 33 очка и останется лидером чемпионата независимо от результатов преследователей.

На данный момент у «Зенита» десять побед и три поражения в 13 матчах. При этом петербуржцы ни разу не сыграли вничью в нынешнем розыгрыше РПЛ.