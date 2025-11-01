«Зенит» — «Локомотив»: Педро вывел сине-бело-голубых вперед на 9-й минуте

«Зенит» вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.

На 9-й минуте счет открыл Педро, который пробил в дальний угол ворот соперника после передачи Максима Глушенкова.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».