РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: Ловрен дебютирует в стартовом составе, Смолов остался в запасе

17:42
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» и «Локомотив» разыграют Олимп Суперкубок России. Стали известны стартовые составы команд.

В основе комнады из Санкт-Петербурга дебютирует хорватский защитник Деян Ловрен, который перешел в «Зенит» из «Ливерпуля».

Нападающий Федор Смолов, который вернулся в «Локо» из аренды в «Сельте», остался в запасе.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Куликов, Иосифов, Смолов, Агеев.

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4836
Все опросы
«Зенит» или «Локомотив»: кто выиграет Суперкубок-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир