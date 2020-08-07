«Зенит» и «Локомотив» разыграют Олимп Суперкубок России. Стали известны стартовые составы команд.

В основе комнады из Санкт-Петербурга дебютирует хорватский защитник Деян Ловрен, который перешел в «Зенит» из «Ливерпуля».

Нападающий Федор Смолов, который вернулся в «Локо» из аренды в «Сельте», остался в запасе.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Магкеев, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Кверквелия, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Куликов, Иосифов, Смолов, Агеев.