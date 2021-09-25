Гол Сутормина с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга сломил сопротивление соперника со счетом 2:1.
В первом тайме счет открыл полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Но вскоре нападающий питерцев Артем Дзюба выровнял положение.
Исход поединка решился во втором тайме. «Зенит» получил право на пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Алексей Сутормин.
«Зенит» продлил свою беспроигрышную серию и набрал 23 очка, продолжая лидировать в турнирной таблице. У «Крыльев» осталось 10 очков (10-е место).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
9-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:1)
Голы: Зиньковский, 14 (0:1). Дзюба, 35 (1:1). Сутормин, 79 — с пенальти (2:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 68), Зиньковский, Ежов (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Пиняев, 85).
Предупреждения: Зеффан, 5. Глушенков, 9. Кузяев, 26. Ерохин, 55. Сергеев, 71. Зиньковский, 79. Солдатенков, 85.
Судьи: Мешков (Дмитров). Воронцов (Ярославль), Петросян (Бронницы).
ВАР: Карасев. Мурашов (оба — Москва).
25 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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