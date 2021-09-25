Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Сутормина с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»

18:23
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. Фото ФК «Зенит»
25 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга сломил сопротивление соперника со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Но вскоре нападающий питерцев Артем Дзюба выровнял положение.

Исход поединка решился во втором тайме. «Зенит» получил право на пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

«Зенит» продлил свою беспроигрышную серию и набрал 23 очка, продолжая лидировать в турнирной таблице. У «Крыльев» осталось 10 очков (10-е место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:1)

Голы: Зиньковский, 14 (0:1). Дзюба, 35 (1:1). Сутормин, 79 — с пенальти (2:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 68), Зиньковский, Ежов (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Пиняев, 85).

Предупреждения: Зеффан, 5. Глушенков, 9. Кузяев, 26. Ерохин, 55. Сергеев, 71. Зиньковский, 79. Солдатенков, 85.

Судьи: Мешков (Дмитров). Воронцов (Ярославль), Петросян (Бронницы).

ВАР: Карасев. Мурашов (оба — Москва).

25 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
Юрий Семин объяснил свою отставку из «Ростова»
Экс-спортивный директор «Тамбова» — об обысках: «Какая-то чушь! Кому-то это все выгодно»
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
79
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр