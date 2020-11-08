На 56-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (3:1) ошибся арбитр Владимир Москалев, не зафиксировавший фол Александра Мартыновича и не назначивший пенальти в ворота «быков». В том моменте краснодарский защитник сыграл безрассудно, совершив прыжок в своей штрафной площади и попав ногой в голову Магомеду Оздоеву.

Судья на случившееся не отреагировал. Видеоассистенты Виталий Мешков и Максим Гаврилин в действия арбитра не вмешались. 11-метровый удар за удар ногой в голову назначен не был. (Александр Бобров)