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«Зенит» — «Краснодар»: за фол на Оздоеве не назначен пенальти

21:17
8 ноября. «Зенит» — «Краснодар» — 3:1. 8 ноября. «Зенит» — «Краснодар» — 3:1. 8 ноября. «Зенит» — «Краснодар» — 3:1.
8 ноября. «Зенит» — «Краснодар» — 3:1.
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На 56-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (3:1) ошибся арбитр Владимир Москалев, не зафиксировавший фол Александра Мартыновича и не назначивший пенальти в ворота «быков». В том моменте краснодарский защитник сыграл безрассудно, совершив прыжок в своей штрафной площади и попав ногой в голову Магомеду Оздоеву.

Судья на случившееся не отреагировал. Видеоассистенты Виталий Мешков и Максим Гаврилин в действия арбитра не вмешались. 11-метровый удар за удар ногой в голову назначен не был. (Александр Бобров)

Зенит — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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