В конце первого тайма матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (3:1) арбитр Владимир Москалев после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Максима Гаврилина, посмотрев видеозапись спорного момента, назначил пенальти в ворота «быков». Судья решил, что их полузащитник Кайо сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой.

Показанные во время телетрансляции видеоповторы, те же, что смотрел и Москалев, не убедили, что рефери принял верное решение. Был ли на самом деле контакт мяча с рукой? А если и был, не попал ли мяч в ту часть, которой с этого сезона по правилам игры можно играть в мяч? (Александр Бобров)