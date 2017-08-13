"Зенит" и "Урал" - единственные непобежденные команды в этом сезоне

"Зенит" после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России остался непобежденным в этом сезоне. На счету санкт-петербургской команды пять побед и одна ничья. "Зенит" стал единоличным лидером в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Без поражений в этом розыгрыше премьер-лиги также идет "Урал", на счету которого после пяти туров одна победа и четыре ничьи.
"Локомотив" в 6-м туре проиграл "Тосно" (0:2) и опустился на третью строчку. На втором месте идет "Ростов", победивший "Уфу" (4:1).
Непорочный как ТИ
это быстро исправимо
23:35 13 августа
ДжЫмкО
Учитывая репутацию Урала, может быть ошибка была не случайной)
22:30 13 августа
maximum080
и в чемпионате России
22:11 13 августа
maximum080
забыли добавить пока
22:10 13 августа
Демиург
Еще смешнее. А вдруг Урал проиграет? Удалите эту новость от греха :)))))
22:08 13 августа
Паснаход
Переобулись))) Самим не смешно?
22:05 13 августа
merniloskut
Так выдайте им по 30 кубометров газа на душу населения!
22:04 13 августа
Демиург
А ха, смешно исправились. Шестой тур еще не кончился и Урал не играл :)))
22:04 13 августа
БИН
Урал тоже пока не проигрывал, но сыграл пока 5 матчей... Бней Иегуда - а ты в жопе....
22:03 13 августа
Bossonn
Журналисты СЭ жгут))))
22:03 13 августа
tom112
урал победил Зенит? не тупи, дружище
22:02 13 августа
martys
Ага.))) Правильно, че "Урал" какой-то считать? Кто они такие?)))
22:02 13 августа
ВладиСлав БТ
А Урал побкли Зенит?))))
22:01 13 августа
Демиург
Еще Урал, так, на всякий случай :)
22:01 13 августа
Бней Иегуда
А как же я?))
22:01 13 августа
pushgun
Кто победил Урал?
21:59 13 августа
Jean4
Урал не в счет, главное заголовок есть для новости!
21:58 13 августа
CoM/~/oster
Урал?
21:58 13 августа