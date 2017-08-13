21:56 13 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и "Урал" - единственные непобежденные команды в этом сезоне

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"Зенит" после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России остался непобежденным в этом сезоне. На счету санкт-петербургской команды пять побед и одна ничья. "Зенит" стал единоличным лидером в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Без поражений в этом розыгрыше премьер-лиги также идет "Урал", на счету которого после пяти туров одна победа и четыре ничьи.

"Локомотив" в 6-м туре проиграл "Тосно" (0:2) и опустился на третью строчку. На втором месте идет "Ростов", победивший "Уфу" (4:1).

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Непорочный как ТИ

это быстро исправимо

23:35 13 августа

ДжЫмкО

Учитывая репутацию Урала, может быть ошибка была не случайной)

22:30 13 августа

maximum080

и в чемпионате России

22:11 13 августа

maximum080

забыли добавить пока

22:10 13 августа

Демиург

Еще смешнее. А вдруг Урал проиграет? Удалите эту новость от греха :)))))

22:08 13 августа

Паснаход

Переобулись))) Самим не смешно?

22:05 13 августа

merniloskut

Так выдайте им по 30 кубометров газа на душу населения!

22:04 13 августа

Демиург

А ха, смешно исправились. Шестой тур еще не кончился и Урал не играл :)))

22:04 13 августа

БИН

Урал тоже пока не проигрывал, но сыграл пока 5 матчей... Бней Иегуда - а ты в жопе....

22:03 13 августа

Bossonn

Журналисты СЭ жгут))))

22:03 13 августа

tom112

урал победил Зенит? не тупи, дружище

22:02 13 августа

martys

Ага.))) Правильно, че "Урал" какой-то считать? Кто они такие?)))

22:02 13 августа

ВладиСлав БТ

А Урал побкли Зенит?))))

22:01 13 августа

Демиург

Еще Урал, так, на всякий случай :)

22:01 13 августа

Бней Иегуда

А как же я?))

22:01 13 августа

pushgun

Кто победил Урал?

21:59 13 августа

Jean4

Урал не в счет, главное заголовок есть для новости!

21:58 13 августа

CoM/~/oster

Урал?

21:58 13 августа