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«Зенит» и «Спартак» сыграют 16 декабря

21:00
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РПЛ опубликовала расписание матчей до конца 2020 года — с 15-го по 19-й тур в ноябре и декабря.

В центральной игре 19-го тура, последнем перед зимней паузой, «Зенит» примет «Спартак». Встреча в Санкт-Петербурге состоится в среду, 16 декабря.

Перерыв в чемпионате начнется после игры «Тамбов» — «Урал» в пятницу, 18 декабря.

19-й тур

16 декабря (среда)

«Ротор» — «Арсенал» (18.00)

«Сочи» — «Динамо» (18.00)

«Зенит» — «Спартак» (20.00)

17 декабря (четверг)

«Химки» — «Локомотив» (18.00)

«Краснодар» — «Уфа» (18.00)

«Ахмат» — «Рубин» (20.00)

«Ростов» — ЦСКА (20.00)

18 декабря (пятница)

«Тамбов» — «Урал» (18.00)

РПЛ представила календарь чемпионата до конца 2020 года

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25694.html

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