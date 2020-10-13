«Зенит» и «Спартак» сыграют 16 декабря
21:00
РПЛ опубликовала расписание матчей до конца 2020 года — с 15-го по 19-й тур в ноябре и декабря.
В центральной игре 19-го тура, последнем перед зимней паузой, «Зенит» примет «Спартак». Встреча в Санкт-Петербурге состоится в среду, 16 декабря.
Перерыв в чемпионате начнется после игры «Тамбов» — «Урал» в пятницу, 18 декабря.
19-й тур
16 декабря (среда)
«Ротор» — «Арсенал» (18.00)
«Сочи» — «Динамо» (18.00)
«Зенит» — «Спартак» (20.00)
17 декабря (четверг)
«Химки» — «Локомотив» (18.00)
«Краснодар» — «Уфа» (18.00)
«Ахмат» — «Рубин» (20.00)
«Ростов» — ЦСКА (20.00)
18 декабря (пятница)
«Тамбов» — «Урал» (18.00)
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи