«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве
21:08
«Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 15-го тура молодежного первенства. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе сине-бело голубых отличился полузащитник Вадим Симутенков. У ЦСКА — форвард Лассана Н'Диай.
Молодежное первенство
15-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Симутенков, 13 — с пенальти (1:0). Н'Диай, 45 (1:1).
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
1 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
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