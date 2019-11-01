«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 15-го тура молодежного первенства. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе сине-бело голубых отличился полузащитник Вадим Симутенков. У ЦСКА — форвард Лассана Н'Диай.

Молодежное первенство

15-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Симутенков, 13 — с пенальти (1:0). Н'Диай, 45 (1:1).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

1 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».