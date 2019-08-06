"Зенит" и "Барселона" могут провести матч в следующем году

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем между молодежным составом сине-бело-голубых и юношеской командой "Барселоны" рассказал о возможности провести встречу с основным составом каталонского клуба, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Матч проводится на обновленном стадионе "Смена". Что вы уже отметили на нем?

- Конечно, качество газона идеальное. Есть все условия для того, чтобы тренироваться, расти, прогрессировать. Я очень рад, что у нас прекрасная академия. Условия просто замечательные. Есть возможность сыграть с представителями академии "Барселоны". Есть, чему учиться.

- Вы будете кого-то просматривать из молодежной команды?

- Будем смотреть. Мы знаем всех ребят, на которых в перспективе можем рассчитывать.

- Есть ли планы провести матч между основными составами "Зенита" и "Барселоны"?

- Планы есть. Все это уже было озвучено нашим генеральным директором. Вопрос упирается в сроки. Матч нужно готовить. Вероятно, что это будет все-таки в следующем году.

- В Лиге чемпионов?

- Возможно, ха-ха.

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