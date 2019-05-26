12:31 | Футбол — РПЛ

"Зенит" – "Енисей": Нету выйдет в старте хозяев

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Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Енисея" на заключительный 30-й тур чемпионата России. Встреча начнется в 14.00 (мск).

Стартовый состав "Зенит": Лунев – Анюков, Нету, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Ерохин, Мак, Дриусси – Дзюба, Азмун.

Стартовый состав "Енисей": Юрченко – Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко – Торбинский, Комков, Семакин, Хубулов, Сарр – Кутьин.

"Зенит" – "Енисей": 26 мая, онлайн-трансляция, 30-й тур, РПЛ, начало – 14.00 (мск).

Зенит - Енисей

 

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