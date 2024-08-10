«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 16:30 по московскому времени. Эфир также будет доступен на сайте телеканала и на платных онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск».

В чемпионате России сезона-2023/24 «Динамо» оба раза обыграло «Зенит» — 1:0 в Москве и 3:2 в Санкт-Петербурге. Обе команды до последнего тура претендовали на чемпионство. Титул выиграл «Зенит» с 57 очками в 30 турах, а динамовцы после поражения от «Краснодара» отстали от сине-бело-голубых на один балл и стали третьими.