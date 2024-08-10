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Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 16:30 по московскому времени

Трансляция матча «Зенит» — «Динамо» начнется за час до игры
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 16:30 по московскому времени. Эфир также будет доступен на сайте телеканала и на платных онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

В чемпионате России сезона-2023/24 «Динамо» оба раза обыграло «Зенит» — 1:0 в Москве и 3:2 в Санкт-Петербурге. Обе команды до последнего тура претендовали на чемпионство. Титул выиграл «Зенит» с 57 очками в 30 турах, а динамовцы после поражения от «Краснодара» отстали от сине-бело-голубых на один балл и стали третьими.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
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Источник: махачкалинское «Динамо» отдало в аренду колумбийского защитника Кампо

Корнеев: «Вендел сейчас стоит минимум 25-30 миллионов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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