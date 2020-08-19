В конце первого тайма матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (2:1) арбитр Виталий Мешков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых. На углу зенитовской штрафной после удара Николы Влашича произошел контакт мяча с правой рукой Магомеда Оздоева.

Рука находилась в естественном положении, полузащитник не произвел движения навстречу мячу и не попытался отбить мяч рукой. В такой ситуации у судьи не было оснований для наказания хозяев поля пенальти. (Александр Бобров)