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«Зенит» — ЦСКА: почему не назначен пенальти в ворота Кержакова?

22:30
Спорный момент в матче &quot;Зенит&quot; - ЦСКА. Спорный момент в матче &quot;Зенит&quot; - ЦСКА. Спорный момент в матче &quot;Зенит&quot; - ЦСКА. Спорный момент в матче &quot;Зенит&quot; - ЦСКА.
Спорный момент в матче &quot;Зенит&quot; - ЦСКА.
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В конце первого тайма матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (2:1) арбитр Виталий Мешков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых. На углу зенитовской штрафной после удара Николы Влашича произошел контакт мяча с правой рукой Магомеда Оздоева.

Рука находилась в естественном положении, полузащитник не произвел движения навстречу мячу и не попытался отбить мяч рукой. В такой ситуации у судьи не было оснований для наказания хозяев поля пенальти. (Александр Бобров)

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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