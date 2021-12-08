«Зенит» — «Челси»: Азмун вывел вперед свою команду
21:27
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вывел питерцев вперед в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Форвард отличился на 42-й минуте.
26-летний иранский футболист уверенно реализовал выход один на один.
Судьи проверяли голевой момент на возможный офсайд, но ВАР подтвердил верность взятия ворот.
Счет после первого тайма — 2:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе английской команды гол забил Тимо Вернер, у сине-бело-голубых отметился забитым мячом Клаудиньо.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
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