Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Челси»: Азмун вывел вперед свою команду

21:27
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вывел питерцев вперед в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Форвард отличился на 42-й минуте.

26-летний иранский футболист уверенно реализовал выход один на один.

Судьи проверяли голевой момент на возможный офсайд, но ВАР подтвердил верность взятия ворот.

Счет после первого тайма — 2:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе английской команды гол забил Тимо Вернер, у сине-бело-голубых отметился забитым мячом Клаудиньо.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
ЦСКА делает революцию в хоккее — снимает вратаря в овертайме и побеждает. Этот рисковый трюк придумал не Федоров
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
2
13
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры