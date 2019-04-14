"Зенит" – "Анжи": стали известны стартовые составы команд

"Зенит" и "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 16.30 (мск).

Стартовый состав "Зенита": Лунев – Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков – Оздоев, Мак, Барриос – Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.

Стартовый состав "Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов – Иванченко, Понсе.

Запасные: Будаков, Белов, Эльмузаров, Гайдаров, Закиров, Маркелов, Долгов, Агаларов.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. "Анжи" с 19 очками располагается на 15-й строчке.

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