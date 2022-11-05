«Зенит» — «Ахмат»: Мостовой отыграл один мяч

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой забил гол в матче 16-го тура РПЛ.

Он сократил отставание питерцев в счете — 1:2.

Мостовой развернулся с мячом в штрафной площади и нанес точный удар в нижний угол ворот.

Для хавбека этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.