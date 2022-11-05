«Зенит» — «Ахмат»: Мостовой отыграл один мяч
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой забил гол в матче 16-го тура РПЛ.
Он сократил отставание питерцев в счете — 1:2.
Мостовой развернулся с мячом в штрафной площади и нанес точный удар в нижний угол ворот.
Для хавбека этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.
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Сочи – Спартак
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|
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|1 : 2
|5.11
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|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
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|
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Ростов – Динамо
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