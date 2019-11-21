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«Зенит»-84 обыграл команду правительства Петербурга

21:21
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На базе академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между командой ветеранов сине-бело-голубых и правительством Петербурга. Встреча была приурочена к 35-летию победы «Зенита» в чемпионате СССР.

В составе петербуржцев, помимо ветеранов, на поле вышли генеральный директор Александр Медведев, Александр Горшков, Анатолий Тимощук. Нынешний ассистент Сергея Семака в итоге оказался автором победного гола. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Зенита»-84. (Дмитрий Зимин)

 

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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