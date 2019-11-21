«Зенит»-84 обыграл команду правительства Петербурга
21:21
На базе академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между командой ветеранов сине-бело-голубых и правительством Петербурга. Встреча была приурочена к 35-летию победы «Зенита» в чемпионате СССР.
В составе петербуржцев, помимо ветеранов, на поле вышли генеральный директор Александр Медведев, Александр Горшков, Анатолий Тимощук. Нынешний ассистент Сергея Семака в итоге оказался автором победного гола. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Зенита»-84. (Дмитрий Зимин)
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уходит с поля. Сегодня он играет за «Зенит»-1984 pic.twitter.com/YoewImXXbt— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) November 21, 2019
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