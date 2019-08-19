Зелимхан Бакаев: «Как «Спартаку» удалось перевернуть игру? За счет установки Кононова»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что победа в дерби получилось очень тяжелой.

— Какие эмоции остались от дерби?

— Самые позитивные. Победа получилась тяжелая и важная.

— За счет удалось перевернуть игру во втором тайме?

— За счет установки тренера. Он нас настроил. Хотя настрой и так был сумасшедший, но четыре игры за десять дней провести тяжело. Это сказывается. Тренер нам сказал, чтобы играли через не могу, и мы заслуженно победили. Мы контролировали весь второй тайм, создавали, бежали и победили.

— Дым во втором тайме не мешал?

— Нам нет, но судья сказал, что он мешал ВАР.

— Во время паузы в игре было тяжело?

— Да нет. Нам вообще без разницы. Не до дыма было.

— Не показалось, что дым помог, потому что ЦСКА забил, у них было хороший темп?

— Кто знает. Может, помог, а может мы еще забили бы.

— Сегодня забивали одни защитники. С чем это связано?

— Стандарты, контратака. Жиго хорошо начал, мы с Андре хорошо разогнали, он великолепно положил ему мяч на голову и Жиго исполнил. Так что спасибо Жиго.

— Отрабатываете это на тренировках?

— Это спонтанно получилось. Он рискнул, агрессивно побежал и был за это вознагражден.

— Не обидно, что Жиго обогнал вас в списке бомбардиров «Спартака»?

— Вообще не обидно. Главное, что мы победили. Не до этого. А голы еще будут. (Елена Григорьевская)