Зелимхан Бакаев: "Хабиба наказали несправедливо. Да, он выпрыгнул, но никого не ударил"

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев в интервью "СЭ" рассказал, что внимательно следит за UFC и смотрит практически все бои. Он также добавил, что считает несправедливым наказание Хабиба Нурмагомедова за прыжок в зал после боя с Конором Макгрегором.

– Вы подписаны в Инстаграме на Хабиба Нурмагомедова и Забита Магомедшарипова. Внимательно следите за UFC?

– Очень внимательно, смотрю практически все бои. Как раз по времени получается после утренней молитвы. И за Хабиба, и за Забита очень сильно переживаю. Как и все ребята в нашей команде, и во всей стране. У парней просто сумасшедшая поддержка. Надеемся, они будут добиваться максимальных результатов и никому не проиграют.

– Хабиба справедливо наказали за прыжок в зал после боя с Конором?

– Считаю, что несправедливо. Да, Хабиб выпрыгнул, но он никого не ударил. Так же много раз выскакивал Макгрегор и другие бойцы. Но им ничего не было, а Хабиба наказали. Макгрегора же наказали намного мягче, хотя он первым ударил человека из команды Нурмагомедова. Брат Хабиба перелез в октагон и хотел разнять потасовку, а Конор его ударил – только после этого там все началось. Если уж и наказывать, то одинаково, тем более, у Макгрегора это не первое происшествие. А ему, наоборот, только смягчили.

– С кем-то из бойцов UFC общаетесь?

– К сожалению, нет, но очень хочу. Тому же Хабибу – пожать руку и сказать, что он красавчик.

Зелимхан Бакаев: "Хочу пожать Хабибу руку и сказать, что он красавчик"