Зе Луиш: "Прозвище Бонифаций? Мне нравится"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился своим мнением о прозвище "Бонифаций", которое ему дали болельщики красно-белых.

– Спартаковские болельщики называют меня Бонифацием? Я – работяга и немного мечтатель. А так принимаю прозвища, которые дают болельщики. Людям со стороны видно то, что ты не видишь сам. Бонифаций так Бонифаций. Мне нравится, – сказал Зе Луиш.

– "Спартак" станет чемпионом?

– "Спартак" – это "Спартак". Он всегда должен биться за чемпионство.

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