«Завтра дерби!» Евсеев показал, как готовится к матчу с «Рубином»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram перед матчем 25-го тура РПЛ против «Рубина». Встреча пройдет 1 июля.

«Завершили подготовку к «Рубину». Завтра дерби!» — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» с 31 баллом занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 12-я строчка и 26 очков.