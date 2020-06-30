«Завтра дерби!» Евсеев показал, как готовится к матчу с «Рубином»
30 июня 2020, 17:55
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram перед матчем 25-го тура РПЛ против «Рубина». Встреча пройдет 1 июля.
«Завершили подготовку к «Рубину». Завтра дерби!» — написал в Instagram Евсеев.
«Уфа» с 31 баллом занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 12-я строчка и 26 очков.
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