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«Завтра дерби!» Евсеев показал, как готовится к матчу с «Рубином»

30 июня 2020, 17:55
Вадим Евсеев. Фото instagram.com
Вадим Евсеев. Фото instagram.com
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram перед матчем 25-го тура РПЛ против «Рубина». Встреча пройдет 1 июля.

«Завершили подготовку к «Рубину». Завтра дерби!» — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» с 31 баллом занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» — 12-я строчка и 26 очков.

Уфа — Рубин

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