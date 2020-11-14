Заводящий фан-клуба «Спартака» уверен: с Fan ID посещаемость в РПЛ упадет

Заводящий фан-клуба «Спартака» Валерий Бевз прокомментировал информацию о том, что в следующем сезоне чемпионата России будет введена система Fan ID.

«Введение этой системы пока вызывает одни вопросы: для чего, с какой целью? Если для отсеивания так называемых нарушителей, то есть «закон о болельщиках», под статью КоАП 20.31 могут подвести любого: стоял без маски, не соблюдая дистанцию, сильно махал руками, не на своем месте, не по билету... Это все реальные примеры, за что людей осуждали и банили от посещения стадионов. Пока единственное, что можно сказать по этой системе — она осложнит поход на футбол, поскольку будет дополнительная идентификация. РПЛ все же не чемпионат мира, на который все хотели попасть и получали эти паспорта болельщика. Посещаемость матчей чемпионата России снизится, это сто процентов.

Так же важный вопрос — кто будет выдавать эти FanID, кто будет принимать решения. По 20.31 сейчас у многих болельщиков бан. А на чемпионате мира, помните, без объяснения причин людям не выдавали паспорта (болельщика). И еще вопрос: нынешнее введение этой системы означает, что все предыдущие меры оказались неэффективными? Странно, что вместо повышения уровня мероприятия — матча чемпионата России, матчдэя — будут вкладывать деньги в ужесточение правил похода на это мероприятие». (Артем Калинин)