Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».

«Могу сказать, как насчет тренеров, так и игроков спартаковских, меняющихся с космической быстротой, что меняют шило на мыло. По-моему Зиньковский — хороший игрок. Что будет в «Спартаке»? У меня совершенно, как и у многих спартаковских болельщиков, все в тумане: заиграет или не заиграет, будет ли поставлена какая-то игра», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

Зиньковский выступал за самарский клуб с января 2019 года после перехода из «Чертаново».