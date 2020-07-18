Заседание исполкома РФС пройдет 24 июля. Обсудят сроки трансферов, назовут 33 лучших и переименуют «Урожай» в «Кубань»
РФС в официальном Telegram-канале сообщил, что следующее заседание исполкома РФС состоится 24 июля. Пройдет оно в онлайн-режиме, начало — в 12.00.
На заседании обсудят ряд вопросов, среди которых: подведение итогов сезона-2019/20, утверждение состава участников и календарь следующего сезона, сроки трансферных окон.
Кроме того, исполком назовет 33 лучших футболиста чемпионата России, а также переименовать краснодарский «Урожай» в «Кубань».
Полностью проект повестки выглядит следующим образом:
Операционные вопросы
1. Об утверждении итогов Тинькофф-Чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги (Тинькофф-российской премьер-лиги) спортивного сезона-2019/20.
2. Об утверждении документов, регламентирующих организацию и проведение Всероссийских профессиональных соревнований по футболу спортивного сезона 2020/21 (состав участников, регламент соревнований, календарь):
2.1. Тинькофф-Чемпионат России по футболу среди команд клубов премьер-лиги (Тинькофф-российская премьер-лига).
2.2. Олимп-Первенство России по футболу среди клубов Футбольной Национальной Лиги.
2.3. Олимп-Первенство России по футболу среди клубов Профессиональной Футбольной Лиги.
2.4. Кубок России по футболу.
2.5. Сроки регистрационных периодов спортивного сезона-2020/21.
3. О финансовых вопросах:
3.1. О согласовании годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности РФС за 2019 год.
3.2. О рассмотрении отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2019 год.
3.3. Об утверждении отчета независимой аудиторской организации за 2019 год.
4. О внесении изменений в регламентирующие документы РФС:
4.1. Дисциплинарный регламент РФС.
4.2. Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.
5. Об очередной Конференции РФС.
Административные вопросы
6. Об утверждении 33-х лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона-2019/20.
7. Об изменении наименования юридического лица — участника Всероссийских профессиональных соревнований по футболу (ФК «Урожай» — ФК «Кубань»).
8. Об освобождении от дальнейшего исполнения спортивных санкций.
«Урожай» был основан в 2018 году после признания банкротом «Кубани». В сезоне-2019/20 клуб занял 11-е место в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.