Заседание исполкома РФС пройдет 24 июля. Обсудят сроки трансферов, назовут 33 лучших и переименуют «Урожай» в «Кубань»

РФС в официальном Telegram-канале сообщил, что следующее заседание исполкома РФС состоится 24 июля. Пройдет оно в онлайн-режиме, начало — в 12.00.

На заседании обсудят ряд вопросов, среди которых: подведение итогов сезона-2019/20, утверждение состава участников и календарь следующего сезона, сроки трансферных окон.

Кроме того, исполком назовет 33 лучших футболиста чемпионата России, а также переименовать краснодарский «Урожай» в «Кубань».

Полностью проект повестки выглядит следующим образом:

Операционные вопросы

1. Об утверждении итогов Тинькофф-Чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги (Тинькофф-российской премьер-лиги) спортивного сезона-2019/20.

2. Об утверждении документов, регламентирующих организацию и проведение Всероссийских профессиональных соревнований по футболу спортивного сезона 2020/21 (состав участников, регламент соревнований, календарь):

2.1. Тинькофф-Чемпионат России по футболу среди команд клубов премьер-лиги (Тинькофф-российская премьер-лига).

2.2. Олимп-Первенство России по футболу среди клубов Футбольной Национальной Лиги.

2.3. Олимп-Первенство России по футболу среди клубов Профессиональной Футбольной Лиги.

2.4. Кубок России по футболу.

2.5. Сроки регистрационных периодов спортивного сезона-2020/21.

3. О финансовых вопросах:

3.1. О согласовании годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности РФС за 2019 год.

3.2. О рассмотрении отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2019 год.

3.3. Об утверждении отчета независимой аудиторской организации за 2019 год.

4. О внесении изменений в регламентирующие документы РФС:

4.1. Дисциплинарный регламент РФС.

4.2. Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

5. Об очередной Конференции РФС.

Административные вопросы

6. Об утверждении 33-х лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона-2019/20.

7. Об изменении наименования юридического лица — участника Всероссийских профессиональных соревнований по футболу (ФК «Урожай» — ФК «Кубань»).

8. Об освобождении от дальнейшего исполнения спортивных санкций.

«Урожай» был основан в 2018 году после признания банкротом «Кубани». В сезоне-2019/20 клуб занял 11-е место в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.