Заседание апелляционного комитета РФС по обращению Андреева пройдет 17 октября

Заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по делу бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева состоится 17 октября, сообщает ТАСС.

Изначально рассмотрение апелляции должно было пройти 19 сентября, но перенеслось из-за проблем со здоровьем, которые возникли у Андреева.

В августе комитет по этике РФС оштрафовал на тот момент спортивного директора «Оренбурга» на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно). Разбирательство в отношении Андреева было связано с его нецензурными высказываниями в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).