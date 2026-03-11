Сантос — о матче со «Спартаком»: «От каждого игрока требуется приложить максимум усилий»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о предстоящем матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

Футболист заявил, что у команды присутствует особый настрой на эту встречу.

«После игры, в которой нам не удалось проявить свои лучшие качества, не удалось показать свой лучший футбол, конечно, осталось чувство неудовлетворенности. От этого особенно хочется в субботу в игре против «Спартака» показать, проявить и продемонстрировать на поле все, что не удалось показать в Оренбурге, учитывая, что мы играем дома и это принципиальное противостояние — дерби, классический для нас матч. Поэтому, конечно, от каждого требуется приложить максимум усилий. И мы сделаем все для того, чтобы компенсировать и показать все, что не показали в прошлое воскресенье», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 21 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» с 42 очками занимает второе место в РПЛ. В 20-м туре команда проиграла «Оренбургу» (1:2).

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