Защитник «Зенита» оценил работу ВАР в российском футболе

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил систему ВАР в футболе.

«Нормально отношусь к ВАР. Только хочется, чтобы быстрее принимали решения, чтобы ритм игры не падал. Это хорошая штука для торжества справедливости. Правда, у нас в чемпионате России даже с ВАРом это не всегда получается. Но все же это больше плюс, чем минус», — заявил Чистяков в интервью «Спорту День за Днем».

В России с системой ВАР связано много вопросов и конфликтов. Из-за большого количества спорных моментов после матчей РПЛ судей просят просматривать видеоповторы в каждом неоднозначном эпизоде, поэтому игра становится медленнее.

В апреле на матче «Ростов» — «Локомотив» на ВАР потратили больше 18 минут.