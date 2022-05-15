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Сегодня, 11:30

Защитник «Зенита» оценил работу ВАР в российском футболе

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил систему ВАР в футболе.

«Нормально отношусь к ВАР. Только хочется, чтобы быстрее принимали решения, чтобы ритм игры не падал. Это хорошая штука для торжества справедливости. Правда, у нас в чемпионате России даже с ВАРом это не всегда получается. Но все же это больше плюс, чем минус», — заявил Чистяков в интервью «Спорту День за Днем».

В России с системой ВАР связано много вопросов и конфликтов. Из-за большого количества спорных моментов после матчей РПЛ судей просят просматривать видеоповторы в каждом неоднозначном эпизоде, поэтому игра становится медленнее.

В апреле на матче «Ростов» — «Локомотив» на ВАР потратили больше 18 минут.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chistyakov-schitaet-chto-var-dolzhen-rabotat-bystree

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Ростов

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 12
П
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Антон Зиньковский

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 9
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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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