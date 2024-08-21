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Чистяков: «Меня не устраивает ситуация с игровым временем в «Зените». Стараюсь выкладываться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое он получает в команде.

В сезоне-2024/25 футболист принял участие в одном матче — он вышел на замену во втором тайме встречи 1-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Факела» (3:0), провел на поле 17 минут и не отличился результативными действиями.

«Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе. Переход в другую команду? Меня сейчас интересует мое время пребывания в «Зените», потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб», — приводит Sport24 слова Чистякова.

Контракт 30-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2025 года.

Источник: Sport24
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