Сутормин о варианте расширения РПЛ: «Лучше чаще играть, чем тренироваться»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о возможном расширении чемпионата России.

— Для футболистов, конечно же, лучше, когда матчей больше. Лучше чаще играть, чем тренироваться. Но нужно понимать, что клубы, которые выходят в РПЛ, должны быть готовы и финансово, и в плане инфраструктуры. А у нас иногда бывает так, что сначала решается задача выйти в РПЛ, а потом все остальное. Нужно думать о расширении, когда в первой лиге будет много команд, готовых играть в РПЛ. Мне кажется, что на данный момент таких клубов мало.

Важно, чтобы не повторилась история с «Тамбовом». Команда поднялась в премьер-лигу, но ни разу не сыграла на своем домашнем стадионе. Такое наш футбол не красит, конечно.