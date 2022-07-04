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Сегодня, 09:35

Сутормин о варианте расширения РПЛ: «Лучше чаще играть, чем тренироваться»

Сутормин высказался о возможном расширении чемпионата России
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о возможном расширении чемпионата России.

— Для футболистов, конечно же, лучше, когда матчей больше. Лучше чаще играть, чем тренироваться. Но нужно понимать, что клубы, которые выходят в РПЛ, должны быть готовы и финансово, и в плане инфраструктуры. А у нас иногда бывает так, что сначала решается задача выйти в РПЛ, а потом все остальное. Нужно думать о расширении, когда в первой лиге будет много команд, готовых играть в РПЛ. Мне кажется, что на данный момент таких клубов мало.

Важно, чтобы не повторилась история с «Тамбовом». Команда поднялась в премьер-лигу, но ни разу не сыграла на своем домашнем стадионе. Такое наш футбол не красит, конечно.

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Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
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17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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