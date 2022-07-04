Сутормин о варианте расширения РПЛ: «Лучше чаще играть, чем тренироваться»
Сутормин высказался о возможном расширении чемпионата России
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о возможном расширении чемпионата России.
— Для футболистов, конечно же, лучше, когда матчей больше. Лучше чаще играть, чем тренироваться. Но нужно понимать, что клубы, которые выходят в РПЛ, должны быть готовы и финансово, и в плане инфраструктуры. А у нас иногда бывает так, что сначала решается задача выйти в РПЛ, а потом все остальное. Нужно думать о расширении, когда в первой лиге будет много команд, готовых играть в РПЛ. Мне кажется, что на данный момент таких клубов мало.
Важно, чтобы не повторилась история с «Тамбовом». Команда поднялась в премьер-лигу, но ни разу не сыграла на своем домашнем стадионе. Такое наш футбол не красит, конечно.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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