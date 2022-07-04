Сутормин: «С Федотовым в ЦСКА «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ»
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о назначении Владимира Федотова в ЦСКА.
— В «Оренбурге» ты играл у самого прогрессивного тренера России — Владимира Федотова. Вы с ним на связи?
— Да, мы в хороших отношениях. Я очень за него рад! ЦСКА — клуб с историей и большими амбициями. Кто бы что ни говорил, это топ-клуб, куда зовут не каждый день. А год на год не приходится. Поэтому назначение в ЦСКА — шажочек вперед для Федотова. Надеюсь, что его успехи продолжатся, но не в матчах с «Зенитом».
— Теперь «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ?
— Игры с «Сочи» многое показали. Конечно, будет тяжелее. Нас ждут интересные матчи, легко в них не будет точно.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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