Сутормин: «С Федотовым в ЦСКА «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о назначении Владимира Федотова в ЦСКА.

— В «Оренбурге» ты играл у самого прогрессивного тренера России — Владимира Федотова. Вы с ним на связи?

— Да, мы в хороших отношениях. Я очень за него рад! ЦСКА — клуб с историей и большими амбициями. Кто бы что ни говорил, это топ-клуб, куда зовут не каждый день. А год на год не приходится. Поэтому назначение в ЦСКА — шажочек вперед для Федотова. Надеюсь, что его успехи продолжатся, но не в матчах с «Зенитом».

— Теперь «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ?

— Игры с «Сочи» многое показали. Конечно, будет тяжелее. Нас ждут интересные матчи, легко в них не будет точно.