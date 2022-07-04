Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:55

Сутормин: «С Федотовым в ЦСКА «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ»

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о назначении Владимира Федотова в ЦСКА.

— В «Оренбурге» ты играл у самого прогрессивного тренера России — Владимира Федотова. Вы с ним на связи?

— Да, мы в хороших отношениях. Я очень за него рад! ЦСКА — клуб с историей и большими амбициями. Кто бы что ни говорил, это топ-клуб, куда зовут не каждый день. А год на год не приходится. Поэтому назначение в ЦСКА — шажочек вперед для Федотова. Надеюсь, что его успехи продолжатся, но не в матчах с «Зенитом».

— Теперь «Зениту» будет сложнее выиграть РПЛ?

— Игры с «Сочи» многое показали. Конечно, будет тяжелее. Нас ждут интересные матчи, легко в них не будет точно.

Алексей Сутормин. «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке

Алексей Сутормин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Помните Даниила Квята из «Формулы-1»? Теперь он нужен Америке и будет выступать в NASCAR
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Динамо» — «Рубин»: с командой Слуцкого будет сложнее, чем с «Амкалом»
Сутормин — о высказываниях Заремы в адрес «Зенита»: «Разговоры остаются разговорами»
Сутормин — о переходе Бакаева: «Он хочет завоевывать медали»
«Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке
Кассьерра: «Теперь нужное как следует отдохнуть и сосредоточиться на матче против «Спартака»
Андрей Мостовой: «Рад, что забил и что победили в преддверии Суперкубка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутормин о варианте расширения РПЛ: «Лучше чаще играть, чем тренироваться»

Сутормин назвал трех самых сильных тренеров прошедшего сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости