Защитник «Зенита-2» Синяк будет играть в «Томи»

«Зенит» и «Томь» достигли соглашения о переходе защитника Антона Синяка на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

В ФНЛ за «Зенит-2» 20-летний Синяк дебютировал 17 июля 2017 года против «Тамбова». Всего в составе второй команды сине-бело-голубых защитник провел 41 матч.