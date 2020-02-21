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Защитник «Зенита-2» Синяк будет играть в «Томи»

13:41
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«Зенит» и «Томь» достигли соглашения о переходе защитника Антона Синяка на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

В ФНЛ за «Зенит-2» 20-летний Синяк дебютировал 17 июля 2017 года против «Тамбова». Всего в составе второй команды сине-бело-голубых защитник провел 41 матч.

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2020-02-21-anton-sinyak-prodolzhit-sezon-v-tomske.htm

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