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18 июля, 23:37

Защитник «Унион Эспаньолы» не хочет переходить в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Потенциальный трансфер полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса в ЦСКА может сорваться. 22-летний чилиец хотел бы перейти в клуб из более сильного чемпионата, сообщает Redgol.

Ранее появлялась информация, что армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за хавбека.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

На его счету также 3 игры за сборную Чили.

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