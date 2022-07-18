Защитник «Унион Эспаньолы» не хочет переходить в ЦСКА
Потенциальный трансфер полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса в ЦСКА может сорваться. 22-летний чилиец хотел бы перейти в клуб из более сильного чемпионата, сообщает Redgol.
Ранее появлялась информация, что армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за хавбека.
В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
На его счету также 3 игры за сборную Чили.
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|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
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|1
|0
|1
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|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
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|1
|
6
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|0
|1
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|
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|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
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|1
|
9
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|Н. Новгород
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|0
|1
|0
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|1
|
11
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
12
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
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|0-2
|0
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|3.06
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
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|Г
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Максим Глушенков
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Роман Акбашев
Факел
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|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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