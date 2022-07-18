Защитник «Унион Эспаньолы» не хочет переходить в ЦСКА

Потенциальный трансфер полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса в ЦСКА может сорваться. 22-летний чилиец хотел бы перейти в клуб из более сильного чемпионата, сообщает Redgol.

Ранее появлялась информация, что армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за хавбека.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

На его счету также 3 игры за сборную Чили.