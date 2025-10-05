Джику о поражении «Спартака» от ЦСКА: «Мы пропустили три гола, но главное, что не пали духом»

Защитник «Спартака» Александр Джику прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

«Мы пропустили три гола. Это объяснить никак не можем. Но главное, что мы не пали духом. Мы забили один, потом второй, у нас были шансы сравнять счет, но не удалось. Мне кажется, что пенальти не было, думаю, это была игровая ситуация. Но судья принял такое решение, мы должны это уважать.

Можно сказать, что схема не сработала, но не стоит винить схему. В первую очередь, поражение — наша ответственность. В первом тайме мы не показали того, на что способны», — сказал Джику.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 11 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Ростовом» 19 октября.