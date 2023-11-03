Защитник «Спартака» Бабич: «Не знаю, кто такой Романцев»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в интервью «СЭ» после матча 6-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:3) заявил, что не знает, кто такой Олег Романцев.

— Ты знаешь, кто такой Олег Романцев?

— Нет, простите. Не знаю, кто это.

Романцев дважды возглавлял «Спартак» — с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. С красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и три раза Кубок страны.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2). Следующий матч команда проведет с «Локомотивом» в воскресенье, 5 ноября.