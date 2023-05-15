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Сегодня, 23:07

Дркушич — о победе над «Ростовом»: «Мы показали энергию, страсть и заслуженно выиграли»

Мария Гусева
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Победа в матче против «Ростова» вызвала суперэмоции, я счастлив, что мы выиграли эту игру, — цитирует «РБ Спорт» Дркушича. — Мы показали в этом матче, что будет, если мы будем одной командой на поле. В таком настроении мы можем обыграть любого соперника. Каждый сражался до последнего. Мы показали энергию, страсть и заслуженно выиграли. Сейчас каждые три очка важны. Будущее тренера? Ничего не знаю об этом. Нам важно сейчас завершить сезон на хорошей ноте».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ростов» идет на третьей позиции, набрав 50 очков.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

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Спартак

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Локомотив

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