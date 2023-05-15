Дркушич — о победе над «Ростовом»: «Мы показали энергию, страсть и заслуженно выиграли»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Победа в матче против «Ростова» вызвала суперэмоции, я счастлив, что мы выиграли эту игру, — цитирует «РБ Спорт» Дркушича. — Мы показали в этом матче, что будет, если мы будем одной командой на поле. В таком настроении мы можем обыграть любого соперника. Каждый сражался до последнего. Мы показали энергию, страсть и заслуженно выиграли. Сейчас каждые три очка важны. Будущее тренера? Ничего не знаю об этом. Нам важно сейчас завершить сезон на хорошей ноте».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ростов» идет на третьей позиции, набрав 50 очков.