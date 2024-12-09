Защитник «Рубина» Грицаенко провел матч с махачкалинским «Динамо» со сломанным носом

В «Рубине» сообщили, что защитник Алексей Грицаенко сломал нос в первом тайме матча 18-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» и доигрывал встречу с травмой.

В понедельник, 9 декабря, 29-летний футболист успешно перенес операцию.

Матч «Рубина» и «Динамо» прошел 7 декабря на «Анжи Арене» в Каспийске и завершился со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

Казанцы завершили первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками.