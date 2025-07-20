Вахания — о новичке «Зенита» Жерсоне: «Хороший футболист. Виден класс»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением об игре вингера «Зенита» Луиса Энрике и новичка сине-бело-голубых Жерсона.

В воскресенье, 20 июля, «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 2:1.

— Насколько сложно играть против Луиса Энрике?

— Тяжело. Резкий. Всегда надо быть внимательным. Чуть-чуть с зазором где-то играл. Мне кажется, плюс-минус справился.

— Что можешь сказать о Жерсоне? Нечасто в РПЛ приезжают игроки сборной Бразилии?

— Виден класс. Просто хороший футболист. Это его первая игра. Как я понял, он не так давно приехал. Если он так и продолжит, конечно, это топ.

24-летний Энрике выступает за «Зенит» с января этого года. 28-летний Жерсон присоединился к питерской команде летом и дебютировал за сине-бело-голубых в матче с «Ростовом».