Защитник «Ростова» Вахания о втором тайме матча с «Зенитом»: «Сказалась психология, начали играть по счету»

Защитник «Ростова» Илья Вахания объяснил поражение от «Зенита» (1:2) в матче 1-го тура РПЛ.

Игроки южной команды открыли счет в игре, но пропустили два гола во втором тайме.

— Хороший первый тайм от «Ростова», но что произошло во втором?

— Сказалась психология, начали играть по счету. Упростили... Я бы даже сказал, что отказались от своей игры. Начали играть без мяча, стали просто бить вперед. «Зенит» просто все время был на мяче, а весь тайм обороняться тяжело.

— Насколько сильно сказывается отсутствие Осипенко и Комличенко?

— Это потеря лидеров, но сейчас мы уже полностью заменили их. Есть Голенков, пришли Сулейманов и Чистяков. Мне кажется, замены равноценные.

— Были ли конкретные предложения от «Зенита» этим летом? Или это просто разговоры?

— Я так же, как и вы, просто читал эти слухи и все. Больше ничего не было.

Во втором туре чемпионата России «Ростов» на выезде сыграет против московского «Динамо». Матч состоится 26 июля.