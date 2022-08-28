Защитник «Портимоненсе» Роша прилетит в Москву для перехода в ЦСКА
Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша 30 августа прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, ЦСКА отдаст за 27-летнего бразильца 1,3 миллиона евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов.
Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. Срок его действующего соглашения истекает в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Роша провел 3 матча за португальский клуб и не отметился результативными действиями.
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|
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|4
|1
|1
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|
4
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|4
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|2
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|13
|
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|
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|
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|
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|
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|6
|1
|3
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|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
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|4
|
15
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|
16
|Урал
|7
|0
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|1 : 4
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|28.08
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|
Урал – Зенит
|0 : 4
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|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
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|
Торпедо – Краснодар
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|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
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Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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|
|
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Ростов
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|И
|К
|Ж
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