Защитник «Портимоненсе» Роша прилетит в Москву для перехода в ЦСКА

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша 30 августа прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, ЦСКА отдаст за 27-летнего бразильца 1,3 миллиона евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов.

Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. Срок его действующего соглашения истекает в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Роша провел 3 матча за португальский клуб и не отметился результативными действиями.