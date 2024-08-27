Ньямси: «Московское метро как музей. С парижским даже сравнить не могу — здесь гораздо чище»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил московское метро с парижским.

«Я был в московском метро — там потрясающая архитектура, скульптуры и очень много людей. Они постоянно куда-то бегут. С парижским даже сравнить не могу — здесь гораздо чище. Я будто побывал в музее», — приводит слова Ньямси Sport24.

Ньямси перешел в «Локомотив» в феврале 2024 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 7 матчах и забил 2 гола.