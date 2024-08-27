Ньямси: «Московское метро как музей. С парижским даже сравнить не могу — здесь гораздо чище»
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил московское метро с парижским.
«Я был в московском метро — там потрясающая архитектура, скульптуры и очень много людей. Они постоянно куда-то бегут. С парижским даже сравнить не могу — здесь гораздо чище. Я будто побывал в музее», — приводит слова Ньямси Sport24.
Ньямси перешел в «Локомотив» в феврале 2024 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 7 матчах и забил 2 гола.
Источник: Sport24
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|15
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|6
|4
|2
|0
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|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
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|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
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|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
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|11
|
6
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|6
|3
|1
|2
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|10
|
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|3
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|6
|2
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|8
|
9
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|2
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|6
|
12
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|1
|2
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|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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