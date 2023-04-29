Защитник «Крыльев Советов» Горшков рассказал, что не получилось в матче с «Зенитом»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:5).

— С таким «Зенитом» вообще возможно играть?

— Конечно, возможно, — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

— Что тогда не получилось сегодня?

— Мы играли в меньшинстве.

Самарский клуб потерпел 12-е поражение в сезоне. В данный момент «Крылья» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. У лидирующего «Зенита» 61 очко.