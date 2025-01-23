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Защитник «Крыльев Советов» Бейл признался, что имел несколько предложений от других клубов в 2022 году

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, почему решил остаться в российской команде в 2022 году.

Весной и летом того года ряд легионеров команд РПЛ покинули лигу благодаря правилу ФИФА, позволявшему иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

«Мог ли я уехать в 2022 году? В тот момент мне поступило несколько предложений, но «Крылья» вышли [на меня] с новым контрактом, так что я принял решение остаться. Это была единственная и главная причина, по которой я не уехал», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Бейл играет за «Крылья» с 2021 года. Контракт 29-летнего голландца действует до ближайшего лета.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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