Защитник «Факела» Бардачев о травме Кокшарова: «Страшно, что жизнь такая может быть»

Защитник «Факела» Матвей Бардачев в разговоре с «СЭ» рассказал об игре воронежской команды в большинстве, а также поддержал партнера, который получил травму в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0).

Ранее «Факел» сообщил, что Александр Кокшаров получил перелом средней трети большеберцовой кости.

— Матвей, почему так получилось, что стадион в Самаре стал для «Факела» счастливым?

— Не знаю, наверное, счастливый, да. Не могу сказать, почему так.

— Расскажите про вынужденную замену. Что у вас случилось с ногой? Что за травма?

— Нет определенности какой-то. То есть момент безобидный. Как будто ударил в стену, не знаю, может, наступили. Пока непонятно, но по ощущениям не так серьезно, как могло бы быть. Я сразу проверил: смог прокрутить голеностоп. Но именно резкие смены направлений — неприятно стало. Решил, что лучше не мучить себя и поберечь, чтобы восстановиться и помочь команде.

— «Акрон» достаточно рано получил красную карточку. Была ли уверенность, что сможете дожать и забить необходимые 2 гола?

— Скажу сразу: хотелось, конечно. Но я не могу занести в актив эту игру, потому что они все равно контролировали мяч. Мы как-то до забитого мяча неуверенно действовали в плане прессинга. Когда забили первый — раскрепостились, начали давить их.

— К сожалению, Александр Кокшаров получил очень неприятную травму. Что-то можете сказать по этому поводу, может быть, пожелать здоровья?

— Да, конечно, только здоровья. Страшно, что жизнь такая может быть. Играешь, играешь и бац... такую травму получить. Ему, конечно, здоровья от всего коллектива, от меня и, я думаю, от «Акрона» тоже.

— Во время паузы вы съездили в молодежную сборную, одержали с ней 2 уверенные победы (7:0, 2:0). Помогло перезагрузиться?

— Да, безусловно. Но, видите, это может как в хорошую сторону сыграть, так и в плохую. То есть первое — ты можешь перезагрузиться, да. Но, конечно, сказывается накопительный эффект. По сути, у меня за год было всего 5 дней отпуска. Накопительный эффект усталости есть, поэтому иногда тяжело приходится из-за этих выездов.

После первого круга чемпионата России «Факел» занимает 16-е место, набрав 9 очков. Матвей Бардачев сыграл в 12 матчах РПЛ, забил 1 мяч и сделав 1 голевую передачу.

(Арсений Ерихонов)