Защитник «Факела» Бардачев о травме Кокшарова: «Страшно, что жизнь такая может быть»
Защитник «Факела» Матвей Бардачев в разговоре с «СЭ» рассказал об игре воронежской команды в большинстве, а также поддержал партнера, который получил травму в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0).
Ранее «Факел» сообщил, что Александр Кокшаров получил перелом средней трети большеберцовой кости.
— Матвей, почему так получилось, что стадион в Самаре стал для «Факела» счастливым?
— Не знаю, наверное, счастливый, да. Не могу сказать, почему так.
— Расскажите про вынужденную замену. Что у вас случилось с ногой? Что за травма?
— Нет определенности какой-то. То есть момент безобидный. Как будто ударил в стену, не знаю, может, наступили. Пока непонятно, но по ощущениям не так серьезно, как могло бы быть. Я сразу проверил: смог прокрутить голеностоп. Но именно резкие смены направлений — неприятно стало. Решил, что лучше не мучить себя и поберечь, чтобы восстановиться и помочь команде.
— «Акрон» достаточно рано получил красную карточку. Была ли уверенность, что сможете дожать и забить необходимые 2 гола?
— Скажу сразу: хотелось, конечно. Но я не могу занести в актив эту игру, потому что они все равно контролировали мяч. Мы как-то до забитого мяча неуверенно действовали в плане прессинга. Когда забили первый — раскрепостились, начали давить их.
— К сожалению, Александр Кокшаров получил очень неприятную травму. Что-то можете сказать по этому поводу, может быть, пожелать здоровья?
— Да, конечно, только здоровья. Страшно, что жизнь такая может быть. Играешь, играешь и бац... такую травму получить. Ему, конечно, здоровья от всего коллектива, от меня и, я думаю, от «Акрона» тоже.
— Во время паузы вы съездили в молодежную сборную, одержали с ней 2 уверенные победы (7:0, 2:0). Помогло перезагрузиться?
— Да, безусловно. Но, видите, это может как в хорошую сторону сыграть, так и в плохую. То есть первое — ты можешь перезагрузиться, да. Но, конечно, сказывается накопительный эффект. По сути, у меня за год было всего 5 дней отпуска. Накопительный эффект усталости есть, поэтому иногда тяжело приходится из-за этих выездов.
После первого круга чемпионата России «Факел» занимает 16-е место, набрав 9 очков. Матвей Бардачев сыграл в 12 матчах РПЛ, забил 1 мяч и сделав 1 голевую передачу.
(Арсений Ерихонов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3