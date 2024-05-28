Защитник Терентьев: «Рассматриваю варианты в РПЛ и за границей»

Защитник Денис Терентьев прокомментировал уход из «Ростова». Контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года.

«Расстались с клубом нормально, контракт закончился. Я пообщался с руководством, мне сказали, что клуб не готов предложить контакт, попрощались. Планы? Сейчас занимаемся трудоустройством, ищем варианты. В РПЛ и рассматриваю заграницу», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

31-летний Терентьев в сезоне-2023/24 сыграл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах и забил один гол.