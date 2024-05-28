Защитник Терентьев: «Рассматриваю варианты в РПЛ и за границей»
Защитник Денис Терентьев прокомментировал уход из «Ростова». Контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года.
«Расстались с клубом нормально, контракт закончился. Я пообщался с руководством, мне сказали, что клуб не готов предложить контакт, попрощались. Планы? Сейчас занимаемся трудоустройством, ищем варианты. В РПЛ и рассматриваю заграницу», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».
31-летний Терентьев в сезоне-2023/24 сыграл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
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|30
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|5
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|5
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|25.05
|16:30
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|25.05
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|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
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|
ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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|25.05
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|25.05
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